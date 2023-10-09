Жительница Тель-Авива показала «Известиям» оборудованное в квартире бомбоубежище

Жительница Тель-Авива Евгения Бергер продемонстрировала, как устроено бомбоубежище, оборудованное в квартире. Кадры появились 8 октября в распоряжении «Известий».

Бомбоубежище закрывается огнеупорной дверью, выполненной из металла, а окна комнаты особого назначения защищены ставнями. Помещение оборудовано собственной системой вентиляции.

«В комнате армированные бетонные стены, она выдерживает попадание ракеты. При взрыве люди идут в мамад (бомбоубежище. ― Ред.), берут с собой животных, детей, аптечку и ждут прекращения сирены», ― объяснила Бергер.

Кроме того, жители Израиля пользуются мобильными приложениями, которые оповещают об объявленной тревоге в районах городов и в стране в целом.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. На фоне ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

Вечером 8 октября армия Израиля заявила, что нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа. По информации военных, они атаковали около 120 целей вокруг Бейт-Хануна — района, который, по их утверждению, служит «террористическим гнездом» для ХАМАС.

Согласно последним данным, число погибших палестинцев с начала эскалации с Израилем достигло 413, ранения получили 2,3 тыс. человек. Количество погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 600 человек, более 2 тыс. пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина намерена создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей.