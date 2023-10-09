Журналист поделился кадрами обстрела 13-этажного дома в секторе Газа

Удары израильской армии за считанные секунды сравняли с землей 13-этажное здание в секторе Газа. Эксклюзивными кадрами поделился с «Известиями» журналист Ибрагим Исбаита.

Прилет израильских снарядов по высотке был заснят вечером 7 октября с близкого расстояния. На кадрах видно, что от нескольких ударов многоэтажное здание буквально сложилось как карточный домик.

Журналист сообщил, что в момент происходящего он находился с коллегами на крыше другого здания в центре города. Он назвал тот день одним из худших за его карьеру.

Ибрагим Исбаита, находящийся сейчас в секторе Газа, также сообщил «Известиям» 8 октября, что армия Израиля нанесла уже больше 800 ударов по приграничным территориям. Кроме того, он поделился кадрами, на которых видны полностью разрушенные здания и поврежденные автомобили.

7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 октября он заявил, что Израиль официально переходит в «состояние войны».

В этот же день минздрав Палестины сообщил о том, что число погибших палестинцев с начала эскалации конфликта с Израилем достигло 413, ранения получили 2,3 тыс. человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.