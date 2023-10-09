Армия Израиля сообщила о захвате спецназом заместителя командующего ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о захвате спецназом заместителя командующего южной дивизии военно-морских сил палестинского движения ХАМАС Мухаммада Абу Гали. Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщили в издании The Times of Israel.

«Армия обороны Израиля сообщает, что подразделение ВМС «Шайетет-13» взяло под стражу заместителя командующего южной дивизии военно-морских сил ХАМАС в секторе Газа Мухаммада Абу Гали», — говорится в материале.

По данным издания, подозреваемый содержится под стражей и в настоящее время допрашивается представителями сил обороны. Подробности захвата не приводятся.

7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.