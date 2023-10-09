Дважды раненый пулеметчик ВС РФ не оставил взвод до победного взятия опорпункта ВФУ

Пулеметчик мотострелкового взвода младший сержант Владимир Гусев в составе взвода сдерживал наступающего противника. Грамотно выбирая позиции для ведения огня, он уничтожал штурмовые группы. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в понедельник, 9 октября, рассказали в Минобороны РФ.

Когда подразделению поступила задача вклиниться вглубь обороны националистов, захватить опорный пункт и удерживать его для продолжения атаки основными силами, штурмовая группа с Гусевым в составе выдвинулась на передний край. В ходе боя российские мотострелки постепенно продвигались в направлении опорного пункта боевиков вооруженных формирований Украины (ВФУ) .

Младший сержант Гусев огнем из пулемета своевременно подавлял наиболее опасные огневые точки врага. Украинские боевики, неся потери и утратив часть огневых позиций, вызвали огонь артиллерии, корректировка которого осуществлялась БПЛА. Гусев обнаружил дрон и немедленно доложил командиру — так штурмовая группа успела укрыться в балке. Артиллерийский удар противника не достиг цели. Российские бойцы продолжили наступать.

Постепенно вытесняя противника с занимаемых позиций, российские штурмовики подверглись минометному обстрелу, в результате которого несколько военнослужащих были ранены. В том числе младший сержант Гусев. Несмотря на ранение, он продолжил бой, пока не получил второе ранение, подорвавшись на противопехотной мине. Но и тогда, оказав себе первую помощь, он продолжил битву.

Когда задача по захвату опорного пункта ВФУ была выполнена, бойцы медицинского подразделения эвакуировали младшего сержанта Гусева в безопасный район. Так был захвачен важный опорный пункт ВФУ, а российские войска значительно улучшили положение по переднему краю обороны.

Тем временем командир мотострелкового взвода младший лейтенант Тахир Мушарапов в ходе наступательных действий руководил штурмовым отрядом. Во время боя он обнаружил перемещение украинских боевиков, выдвинувшихся для усиления на участке обороны.

Оценив обстановку и определив задачи подчиненным, Мушарапов принял решение атаковать подходящие резервы противника и возглавил атаку. Скрытно перемещаясь на местности, группа младшего лейтенанта смогла незаметно подобраться к украинским позициям и внезапно открыла огонь по резервам боевиков.

Застигнутая врасплох резервная группа неприятеля понесла значительные потери и была вынуждена отступить. Взвод с младшим лейтенантом Мушараповым во главе обратил врага в бегство и заставил оставить занимаемые позиции. Это позволило значительно улучшить тактическое положение российских подразделений.

Днем ранее, 8 октября, в Минобороны рассказывали, как российские саперы под командованием лейтенанта Павла Цыганкова в назначенном районе в кратчайшие сроки произвели минирование десантно-опасных участков и танкоопасных направлений. Когда противник бросил в бой штурмовые группы боевиков, усиленные бронетехникой, минные поля и минно-взрывные заграждения остановили их и отбросили прочь от рубежей ВС РФ.

4 октября корреспондент «Известий» Марина Кравцова побывала на позициях расчета самоходного миномета 2С4 «Тюльпан», который успешно пробил укрепрайон наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Бойцы рассказали съемочной группе, что миномет прозвали «Грозой», так как он является настоящая гроза для украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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