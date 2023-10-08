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Сюжет:

Интерфейс мессенджера Telegram получил поддержку иврита

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rafael Henrique
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Мессенджер Telegram теперь поддерживает иврит. Об этом 8 октября сообщает основатель сервиса обмена сообщениями Павел Дуров в своем Telegram-канале.

«Сотни тысяч людей из Израиля и Палестины регистрируются в Telegram. Помимо арабского языка, интерфейс мессенджера теперь поддерживает иврит», ― заявил Дуров.

Основатель мессенджера отметил важность стабильной связи и доступа к свежей информации, особенно в тяжелые времена.

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Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

Вечером 8 октября армия Израиля заявила, что нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа. По информации военных, только за последние несколько часов они атаковали около 120 целей вокруг Бейт-Ханона — района, который, по их утверждению, служит «террористическим гнездом» для ХАМАС.

Согласно последним данным, число погибших палестинцев с начала эскалации с Израилем достигло 413, ранения получили 2,3 тыс. человек. Количество погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 600 человек, более 2 тыс. пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина намерена создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей.

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