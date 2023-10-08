Израильтянин ценой своей жизни спас семью от боевиков ХАМАСа

В интернете 8 октября распространился видеоролик, в котором, предположительно, израильская семья сбегает из дома во время атаки боевиков ХАМАСа. Мужчина спасает родных ценой собственной жизни.

На кадрах видно, как мужчина пропускает вперед сначала женщин и детей, а сам остается на это время в проеме. В один момент он застывает, роняет телефон на пол. Затем падает и сам.

На фоне слышны громкие звуки выстрелов.

Подлинность видео не установлена.

Утром в субботу, 7 октября, территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

8 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, завершен первый этап операции «Железные мечи».

Позже министр обороны страны Йоав Галант заявил, что Израиль нанесет палестинским радикалам из сектора Газа беспрецедентный ответный удар, который будут помнить и через 50 лет.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей.