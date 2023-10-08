Прокуратура Украины начала проверку из-за видео с избиением призывников

По факту избиения двух призывников сотрудниками военкомата в Тернополе было возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины 8 октября.

«По факту избиения двух военнообязанных в Тернополе начато уголовное производство», — говорится в сообщении ведомства.

Украинские СМИ опубликовали видео, на котором призывников избивают двое сотрудников военкомата, расположенного в Тернополе. Мужчины в камуфляжной форме избивают двоих гражданских, лежащих на койках. Место действия похоже на армейскую казарму: в помещении голые стены, рядами расставлены одинаковые металлические кровати. В комнате присутствуют и другие военнослужащие, но они не вмешиваются в происходящее.

Офис генерального прокурора расценил действия сотрудников военкомата как «применение физической силы» и «превышение служебным лицом власти или полномочий в условиях военного времени».

Мэр Тернополя Сергей Надал на своей странице в запрещенной в России соцсети Facebook призвал сотрудников военкомата быть корректными по отношению к призывникам.

Ранее, 4 сентября, пленный боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что в Киеве стыдно и опасно ходить по улицам в военной форме. По его словам, гражданские боятся, что человек в форме несет им повестку, поэтому могут и «бутылкой огреть».

17 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении областных военкомов, решение принято по результатам проверки на коррупцию. Он поручил главкому ВСУ Валерию Залужному назначить на эти должности военных, принимавших участие в боевых действиях.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины 5 августа задержали начальника районного военкомата в Киеве по делу об организации нелегального выезда из страны мужчин призывного возраста.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.