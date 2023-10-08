Жительница Ашкелона рассказала об обстановке в городе

С утра в израильском городе Ашкелоне, расположенном в 40 км от сектора Газа, было небольшое затишье, без обстрелов, работали некоторые продовольственные магазины, но уже после обеда все торговые точки закрылись, а люди остаются дома. Об этом 8 октября рассказала «Известиям» местная жительница Сима Цур.

«Работали тоже магазины продуктовые поблизости, но в 14:00 ближайший ларек закрылся», — отметила она.

Жители города сидят по домам, не выходят на улицу, опасаясь террористов.

Израильтянка также показала комнату, где семья прячется от обстрелов. Раньше она не была обустроена, и приходилось прятаться от атак террористов на полу в гостиной.

Ранее другая жительница Ашкелона рассказала, что в городе слышны звуки взрывов и гул пролетающих над палестинскими территориями самолетов ВВС Израиля. По ее словам, у подъезда жилого дома нет двери — специально для того, чтобы при атаке люди могли сразу забежать в бомбоубежище.

Власти ввели в городе комендантский час. С 17:00 на улицу выходить нежелательно.

Ранее в воскресенье стало известно, что два гражданина Белоруссии пострадали из-за ракетных обстрелов Ашкелона. Пострадавшие — сын с матерью, они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Утром в субботу, 7 октября, территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

8 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, завершен первый этап операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина намерена создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей.

Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.