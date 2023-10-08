Армия обороны Израиля обнаружила 29 брешей на границе с сектором Газа

Армия обороны Израиля обнаружила 29 брешей вдоль пограничного заграждения у сектора Газа, сообщила 8 октября израильская газета Haaretz со ссылкой на источники.

По информации издания, большинство из указанных брешей еще были не заделаны, поэтому для предотвращения дальнейшего проникновения на территорию страны потребовалось развернуть дополнительные силы.

Источники газеты отмечают, что в субботу бойцы ХАМАС нарушили границу с сектором Газа и не были обнаружены. Лишь в одном месте наблюдатели заметили фургон, который пересекал пограничное заграждение.

Днем ранее, 7 октября, по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей.