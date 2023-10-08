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В США заявили о первых плодах в стратегии России по истощению Запада

CNN: стратегия России по истощению Запада может сработать
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Москва решила играть вдолгую и последние события на Западе показывают, что это уже приносит свои плоды, сообщается в материале CNN от 8 октября.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Валдай» заявил, что у союзников Киева заканчивается для него оружие. Он отметил, что США производят 15 тыс. снарядов 155-го калибра в месяц, когда украинская сторона в день потребляет до 5 тыс., напоминает автор статьи Натан Ходж.

«Эти замечания были, возможно, наиболее четкой формулировкой Путина на сегодняшний день его стратегии в Украине: он рассчитывает на то, что западный альянс, который поддерживает Украину, будет всё больше раскалываться, чем дольше будет продолжаться ужасная война на истощение», — говорит автор.

Данные, приведенные в материале, показывают, что в настоящее время США производят в месяц 28 тыс. снарядов. Запад пытается догнать Россию по выпуску снарядов, чтобы обеспечить Украину и дальше военной помощью, уточняет «Газета.Ru».

«Мы будем поставлять оружие до тех пор, пока США не решат, что игра окончена»
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Ранее, 6 октября, председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол и старший республиканец в аналогичном комитете сената Джим Риш потребовали от президента страны Джо Байдена прояснить ситуацию относительно поддержки Украины.

30 сентября Байден подписал закон о продлении финансирования правительства на 45 дней, в который не вошла помощь Украине. Так в США была предотвращена приостановка работы правительства.

За день до этого, 29 сентября, американская палата представителей одобрила пакет помощи Киеву размером $300 млн. Такой формат был исключен из оборонного бюджета и выделен в отдельный законопроект. Предложение о выделении средств поддержали 311 членов конгресса, против выступили 117 законодателей.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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