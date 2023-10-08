Посол Израиля в РФ допустил наземную операцию ЦАХАЛ в секторе Газа

Проведение Израилем наземной военной операции в секторе Газа не исключено, заявил 8 октября в интервью «Известиям» посол страны в Москве Александр Бен Цви.

Высокопоставленный дипломат сослался на слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что государство находится в состоянии войны с боевиками ХАМАС.

«Если это такое состояние, то есть состояние войны, то не исключаются любые действия, включая наземную операцию», — сказал посол.

Бен Цви добавил, что с момента решения кабмина Израиля о «состоянии войны» военная операция стала только одним из шагов, которые можно предпринять.

Ранее в воскресенье он допустил, что среди захваченных боевиками ХАМАС в Израиле пленников могут быть россияне. Дипломат указал, что власти Израиля направят усилия на освобождение всех пленных вне зависимости от их гражданства и национальности.

7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.