Жительница Ашкелона рассказала о взрывах со стороны Газы

В израильском городе Ашкелон, расположенном в 40 км от сектора Газа, слышны звуки взрывов и гул пролетающих над палестинскими территориями самолетов ВВС Израиля. Об этом 8 октября рассказала «Известиям» местная жительница по имени Светлана.

По ее словам, людям, слышащим эти звуки, очень страшно.

«Люди, которые долго здесь живут, они не так сильно боятся, как мы, приезжие», — поделилась она.

Как отметила жительница Ашкелона, в одно из зданий попала ракета боевиков палестинского движения ХАМАС, пострадала женщина. Раненая госпитализирована в тяжелом состоянии.

У подъезда жилого дома, где живет Светлана, нет двери — специально для того, чтобы при атаке люди могли сразу забежать в бомбоубежище.

Власти ввели в городе комендантский час. С 17:00 на улицу выходить нежелательно.

Ранее в воскресенье стало известно, что два гражданина Белоруссии пострадали из-за ракетных обстрелов Ашкелона. Пострадавшие — сын с матерью, они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее в этот день газета Times Of Israel сообщила, что в результате обстрела ХАМАС больницы в Ашкелоне шесть человек получили ранения. Отмечалось, что серьезно пострадала 50-летняя женщина.

Утром в субботу, 7 октября, территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

8 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, завершен первый этап операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина намерена создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей.

Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.