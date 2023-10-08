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Военный эксперт указал на решительные действия Израиля против ХАМАС

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Фото: REUTERS/Gil Eliyahu
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Израиль начал действовать по-крупному, чтобы окончательно сделать территорию сектора Газа для себя безопасной и получить полномасштабную победу, сообщил в интервью «Известиям» 8 октября военный эксперт, историк, политолог Вадим Мингалев.

«Скорее всего, Израиль решил покончить с этим вопросом раз и навсегда, поэтому был спровоцирован такой конфликт. Потому что это приводит к всеобщей мобилизации и, соответственно, применению всех средств», — говорит Мингалев.

По словам эксперта, Израиль вряд ли дойдет до применения ядерного оружия в достижении своих целей, хоть оно у него и имеется.

«Не знаю, правда, точно будет ли применено ядерное оружие, скорее всего, нет, хотя у Израиля оно тоже имеется. И тем не менее вся мощь Израиля будет направлена для того, чтобы просто-напросто зачистить территорию», — подвел военный эксперт.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин указал на то, что система противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» Израиля не справилась с ракетным ударом со стороны сектора Газа, так как не предназначена перехватывать большое количество снарядов.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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