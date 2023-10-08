Прибывшие из Израиля пассажиры рассказали об обстановке в стране

Пассажиры, прибывшие из Израиля в московский аэропорт Домодедово, рассказали «Известиям», как проходили последние сутки в стране после атак боевиков ХАМАС.

«Страшно, очень страшно. Мы проснулись, началась война», — поделилась впечатлениями одна из прибывших.

Воздушная тревога вынудила многих людей укрываться под землей. «Были и сигналы тревоги, и бомбили, и сидели в бомбоубежищах», — рассказала пассажирка.

В городе Нетания, расположенном в 30 км севернее Тель-Авива, обстрелы не велись, однако жители и гости всё равно не выходили на улицы в целях безопасности.

«Мы сидели постоянно в режиме ожидания, что, если будет сирена, мы побежим в бомбоубежище в гостинице. В общем, мы целый день сидели в номере, сказали, выходить никуда больше нельзя, покидать гостиницу нельзя. Билеты поменяли на утренний рейс, чтобы улететь», — прокомментировали ситуацию россияне.

Ранее, 8 октября, посол Израиля в России Александр Бен Цви указал, что среди убитых, раненых и взятых в плен боевиками ХАМАС могли оказаться и россияне. Точными сведениями дипломат пока не располагает, однако он пообещал, что для освобождения захваченных будут предприниматься все возможные шаги.

Также стало известно, что в представительство РФ при Палестинской национальной администрации начали обращаться россияне с вопросами об организации эвакуации из сектора Газа. Пресс-секретарь дипмиссии Алия Зарипова отметила, что конкретных решений по этому поводу пока нет, так как ведутся боевые действия.

7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.