Реклама
Прямой эфир
Мир
В США заявили о первых плодах в стратегии России по истощению Запада
Мир
Экс-президент Венгрии Ласло Шойом умер в возрасте 81 года
Общество
МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за мокрого снега в Москве
Мир
Байден распорядился оказать Израилю дополнительную помощь после атаки ХАМАС
Спорт
Кенийский легкоатлет Келвин Киптум побил мировой рекорд на Чикагском марафоне
Мир
Посол Израиля в РФ допустил наземную операцию ЦАХАЛ в секторе Газа
Мир
Армия Израиля заявила о нанесении ударов по 800 целям в секторе Газа
Мир
ХАМАС отказалось отпустить израильских заложников
Мир
Ракетный удар по объекту в секторе Газа попал в прямой эфир Al Jazeera
Мир
В Тель-Авиве открылся центр поиска пропавших без вести
Мир
Эрдоган назвал независимость Палестины залогом мира на Ближнем Востоке
Мир
Алиев заявил о готовности работать над мирным соглашением с Арменией
Мир
Правительство Израиля сообщило о ста захваченных ХАМАС заложниках
Мир
Из Франции отправился второй конвой с гумпомощью для жителей Донбасса
Сюжет:

Корреспондент «Известий» показала текущую обстановку в Тель-Авиве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент «Известий» в Тель-Авиве Анна Сандлер показала на видео обстановку в городе вечером 8 октября. На переданных кадрах можно увидеть частичные разрушения зданий, которые осматривают местные жители.

На данный момент сирены в городе не звучат, но на улицах по-прежнему немноголюдно, сообщила корреспондент.

Граждан Израиля, даже из удаленных регионов, просят оставаться ближе к убежищам на случай ракетной атаки, в то же время на всех приграничных территориях и в населенных пунктах происходит эвакуация мирных жителей, добавила Сандлер.

Она также рассказала, что израильские власти постоянно обновляют информацию о погибших, число которых на данный момент составляет приблизительно 600 человек.

Ранее в этот же день корреспондент «Известий» сообщила, что в Тель-Авиве открылся центр поиска пропавших без вести, в котором уже собираются люди, потерявшие связь со своими родными. Сотрудники службы собирают любую информацию, которая может помочь отыскать пропавших.

Днем ранее, 7 октября, по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

По последним данным, в результате нападения в Израиле сотни погибших и пропавших без вести, число пострадавших превысило 2000.

«В состоянии шока»: Израиль подвергся самой массированной атаке за последние 50 лет
«Известия» собрали монологи жителей еврейского государства о происходящем в стране после атаки ХАМАС

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Он также поручил призвать на военную службу резервистов и объявил о введении особого положения на всей территории страны. На следующий день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023