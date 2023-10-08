Корреспондент «Известий» показала текущую обстановку в Тель-Авиве

Корреспондент «Известий» в Тель-Авиве Анна Сандлер показала на видео обстановку в городе вечером 8 октября. На переданных кадрах можно увидеть частичные разрушения зданий, которые осматривают местные жители.

На данный момент сирены в городе не звучат, но на улицах по-прежнему немноголюдно, сообщила корреспондент.

Граждан Израиля, даже из удаленных регионов, просят оставаться ближе к убежищам на случай ракетной атаки, в то же время на всех приграничных территориях и в населенных пунктах происходит эвакуация мирных жителей, добавила Сандлер.

Она также рассказала, что израильские власти постоянно обновляют информацию о погибших, число которых на данный момент составляет приблизительно 600 человек.

Ранее в этот же день корреспондент «Известий» сообщила, что в Тель-Авиве открылся центр поиска пропавших без вести, в котором уже собираются люди, потерявшие связь со своими родными. Сотрудники службы собирают любую информацию, которая может помочь отыскать пропавших.

Днем ранее, 7 октября, по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

По последним данным, в результате нападения в Израиле сотни погибших и пропавших без вести, число пострадавших превысило 2000.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Он также поручил призвать на военную службу резервистов и объявил о введении особого положения на всей территории страны. На следующий день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.