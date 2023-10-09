Москвичи оформили миллион единых читательских билетов

Миллионный единый читательский билет (ЕЧБ) в Москве был выдан 22-летнему студенту Николаю Ромашову, проживающему в Юго-Восточном административном округе столицы. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

ЕЧБ позволяет пользоваться услугами всех 440 библиотек столицы и возможностями онлайн-сервиса «Библиотеки Москвы». Сейчас в библиотечных фондах города читателям доступно более 15 млн изданий.

Как отметила Сергунина, благодаря реализации городского проекта «Московские библиоцентры» столичные читальни превращаются в современные и привлекательные мультимедийные пространства.

«Мы продолжаем преобразовывать городские библиотеки: ремонтируем помещения, закупаем современное оборудование, обеспечиваем в каждой доступ к беспроводному интернету, ежегодно пополняем фонды 200 тысячами новых книг. И это дает результат: только за шесть месяцев 2023 года читальни Москвы посетили больше шести миллионов человек, а число оформленных за все время единых читательских билетов уже достигло миллиона», — рассказала Наталья Сергунина.

Программа модернизации библиотек была запущена в 2018 году. В настоящее время к новому стандарту, предполагающему обновление инфраструктуры и реализацию принципа открытого пространства, приведены уже 112 библиотек. Их время работы увеличено до 20:00 или 22:00, в помещениях доступен бесплатный городской Wi-Fi.

Оформить читательский билет можно как онлайн на портале mos.ru, так и в самих библиотеках. Цифровой сервис «Библиотеки Москвы» позволяет найти художественную, учебную и другую литературу во всех столичных книгохранилищах, уточнить наличие нужных изданий, забронировать их или продлить срок возврата.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.