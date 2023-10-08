Ракетный удар по объекту в секторе Газа попал в прямой эфир Al Jazeera

Удар ВВС Израиля по одному из объектов ХАМАС в секторе Газа попал в прямой эфир телеканала Al Jazeera.

За спиной журналистки, которая с места событий рассказывала об обстановке, ракета попала в крышу здания. От неожиданности корреспондент вскрикнула и покинула кадр.

Продолжая диалог с ведущим, она сообщила, что с ней всё в порядке. Однако тот призвал ее укрыться в безопасном месте.

Речь идет об ударах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по военным структурам ХАМАС в секторе Газа, которые были нанесены накануне. В частности, истребители армии нанесли удары по двум многоэтажным зданиям. Вероятно, именно один из этих ударов попал на видео.

7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.