В Тель-Авиве открылся центр поиска пропавших без вести

В Тель-Авиве открылся центр для поиска пропавших без вести, сообщает 8 октября корреспондент «Известий» в израильском городе Анна Сандлер.

Решение властей Израиля связано с большим количеством пропавших без вести после нападения на территорию страны палестинского движения «ХАМАС», передает корреспондент.

На данный момент в центр приезжают родственники и друзья всех, с кем не получается выйти на связь. Сотрудники центра собирают всю необходимую для поисков информацию, запрашивают фотографии пропавших и личные вещи, на которых могут содержаться следы их ДНК. Сейчас в стенах учреждения около 40–50 человек ожидают встречи с сотрудниками.

Ранее в этот же день корреспондент «Известий» рассказала об ажиотаже в продуктовых магазинах Тель-Авива и показала видео с места. По словам репортера, хлебные полки практически пустые, однако вопреки ажиотажу на определенные продукты в магазинах не наблюдается дефицита.

Днем ранее, 7 октября, по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

По последним данным, в результате нападения в Израиле сотни погибших и пропавших без вести, число пострадавших превысило 2000.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Он также поручил призвать на военную службу резервистов и объявил о введении особого положения на всей территории страны. На следующий день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.