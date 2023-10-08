Правительство Израиля сообщило о ста захваченных ХАМАС заложниках
Палестинская вооруженная группировка «ХАМАС» удерживает 100 заложников — граждан Израиля, об этом сообщило издание Al Arabiya со ссылкой на правительство Израиля.
Ранее днем газета Haaretz сообщила, что мирных жителей, которых боевики группировки «ХАМАС» удерживали в населенном пункте Беэри в южной части Израиля, освободили.
В субботу заместитель главы движения «ХАМАС» Салих аль-Арури заявил, что целью захвата израильских заложников является освобождение всех палестинских заключенных в Израиле.
Он добавил, что группировка захватила в плен достаточное количество израильских военных, чтобы заставить власти освободить всех палестинских заключенных в тюрьмах.
Согласно последним данным организации Addameer, неправительственной организации по защите прав заключенных, в израильских тюрьмах находятся около 5200 палестинцев, в том числе 33 женщины, 170 несовершеннолетних и более 1200 человек, подвергнутых административному задержанию.
Днем ранее, 7 октября, по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Он также поручил призвать на военную службу резервистов и объявил о введении особого положения на всей территории страны. На следующий день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.