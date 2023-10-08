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Al Arabiya показала разрушения в Тель-Авиве после обстрелов ХАМАС

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Фото: Al Arabiya
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Телеканал Al Arabiya показал разрушения в Тель-Авиве после обстрелов со стороны палестинской группировки «ХАМАС». Видео было опубликовано в воскресенье, 8 октября, на странице канала в X (бывшей Twitter).

На кадрах запечатлены разрушенные дороги и автомобили. Можно увидеть, как на одну из машин упали обломки и продавили верхнюю часть. Также на записи присутствуют поврежденные и разрушенные до основания здания.

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Ранее в этот день корреспондент «Известий» рассказал об ажиотаже в продуктовых магазинах Тель-Авива. По его словам, многие маркеты в торговых центрах Израиля закрыты. Он отметил, что доступны только продуктовые и магазины первой необходимости. Уточняется, что, несмотря на ажиотаж на определенные продукты, в магазинах дефицита не наблюдается.

Утром 7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи». В этот же день он заявил, что Израиль официально переходит в «состояние войны».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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