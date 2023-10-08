Из Франции отправился второй конвой с гумпомощью для жителей Донбасса

Из Франции отправился второй конвой с гуманитарной помощью для Донбасса. Она была собрана жителями восьми европейских стран, сообщила 8 октября «РИА Новости» руководитель ассоциации SOS Donbass Анна Новикова-Берне.

«Половину пришлось оставить, потому что мы не нашли подходящую фуру — не хватило денег на аренду», — поделилась она подробностями.

По ее словам, работало примерно 30 пунктов сбора гуманитарной помощи, суммарно активистам ассоциации удалось собрать примерно 20 т груза. В него вошли инвалидные кресла, ходунки, больничные койки, материалы для перевязки, медикаменты, обогреватели, одежда и средства гигиены, корм для животных.

Отдельно Новикова-Берне отметила препятствия со стороны Эстонии, которая больше не оформляет таможенную декларацию. Волонтеры также готовятся и к другим проблемам, которые могут возникнуть с европейской стороны.

Известно, что конвой с гумпомощью проедет через Донецк, Луганск и Мариуполь. В его организации и сопровождении принимают участие несколько европейцев, в числе которых бельгиец и три француза.

Первый гумконвой доставили в Донбасс волонтеры из Франции, Бельгии, Испании, Германии и Италии в мае. Он включал в себя 7 т гуманитарной помощи с вещами первой необходимости. Организатором акции тогда также выступила ассоциация SOS Donbass.

Уже 3 октября волонтеры томского движения «Красный обоз» в четвертый раз доставили гуманитарные грузы в новые российские регионы. В состав помощи вошли в том числе маскировочные сети, канистры, коллиматоры, оптика и квадрокоптеры, рассказал «Известиям» руководитель организации Сергей Григорьев.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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