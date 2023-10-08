Журналист «Известий» рассказала об ажиотаже в продуктовых магазинах Тель-Авива

Многие магазины в торговых центрах Израиля закрыты, доступны только продуктовые и магазины первой необходимости, сообщает корреспондент «Известий» из Тель-Авива 8 октября.

«В продуктовых магазинах наблюдается огромный ажиотаж, людей очень много. Израильтяне покупают основные продукты питания. Хлебные полки практически пустые», — сообщает корреспондент.

Несмотря на ажиотаж на определенные продукты, в магазинах дефицита не наблюдается.

Днем ранее, 7 октября, по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Он также поручил призвать на военную службу резервистов и объявил о введении особого положения на всей территории страны. На следующий день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.