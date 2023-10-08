Эксперт Бобылев рассказал о количестве российских туристов в Израиле

На данном этапе очень трудно определить, сколько российских туристов находится на территории Израиля, потому что это направление не является массовым, рассказал президент Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев в интервью «Известиям» 8 октября.

«Туроператоры не формируют туда тот продукт, который предполагает размещение и перелет. Связано это с тем, что у нас нет чартерной авиаперевозки, а та, которая есть на регулярной основе, она незначительная. Поэтому мы можем сделать вывод, что там могут находиться российские туристы, но, скорее всего, это самостоятельные туристы, которые самостоятельно приобрели билет либо напрямую, либо через третьи страны. Поэтому это самостоятельные туристы и, скорее всего, опытные туристы, которые в состоянии сами сформировать тур, размещение и перелет», — говорит Бобылев.

По словам президента Всероссийского объединения туристов, все возможные списки подобного рода туристов формируются консульствами на местах, непосредственно на территории Израиля.

Ранее, 7 октября, Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что на отдыхе в Израиле в настоящий момент находится около 100 российских туристов из организованных групп, а число тех, кто отправился в страну самостоятельно, неизвестно.

Посольство РФ в Израиле призвало россиян, в особенности тех, кто находится на юге страны, соблюдать указания командования тыла и оставаться в безопасных местах, не покидая их до заявлений официальных лиц государства.

Вечером 7 октября, в аэропорт Минеральные Воды прибыл рейс из Тель-Авива. Прибывшие российские туристы рассказали «Известиям» об обстановке на территории страны.

Утром в субботу, 7 октября, территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка «ХАМАС».

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Он также поручил призвать на военную службу резервистов и объявил о введении особого положения на всей территории страны. На следующий день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.