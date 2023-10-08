У генконсульства нет сведений о пострадавших россиянах в египетской Александрии

Сведений о пострадавших среди россиян в египетской Александрии, где произошла стрельба, на текущий момент нет. Об этом сообщили «Известиям» в генконсульстве РФ в городе.

«Генконсульство России в Александрии во взаимодействии с посольством в Каире уточняет детали произошедшего у египетской стороны. На текущий момент сведений о пострадавших россиянах нет», — указали там.

В дипломатическом органе уточнили, что среди раненых и погибших граждане Египта и Израиля.

Речь идет об инциденте, произошедшем в Александрии днем 8 октября. Полицейский открыл огонь по туристической группе в районе Маншея. Продолжается расследование происшествия.

Ранее в этот день сообщалось, что Израиль обратился с просьбой к Египту оказать посредническую помощь в освобождении израильтян, захваченных палестинской группировкой ХАМАС. Газета The Wall Street Journal писала, что точное число пленных неизвестно. По словам источников издания, палестинское движение потеряло связь с некоторыми боевиками, которые удерживают заложников. Кроме того, согласно их словам, гражданские лица также участвовали в захвате.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

Израильский посол в РФ Александр Бен Цви допускал, что среди плененных ХАМАС в Израиле заложников могут оказаться и россияне. Однако точных сведений пока нет.

На следующий день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории страны уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи». В этот же день политик заявил, что Израиль официально переходит в «состояние войны».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.