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Боевики ХАМАС показали подготовку своих беспилотников к работе

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Фото: соцсети
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Палестинская группировка ХАМАС опубликовала 8 октября кадры подготовки своих беспилотников к работе. На записи также виден запуск части дронов на тренировочном полигоне с манекенами.

Видео демонстрирует, как аппараты взлетают в воздух со своих позиций, а потом поражают расставленные цели.

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Утром 7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи». В этот же день он заявил, что Израиль официально переходит в «состояние войны».

По последним данным, число погибших на израильской территории после нападения палестинской группировки превысило 600 человек, более 2 тыс. пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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