В девяти регионах России нарушено электроснабжение из-за непогоды

В девяти регионах России в воскресенье, 8 октября, нарушено электроснабжение из-за сильного ветра и дождя, которые продолжались на протяжении всего дня накануне. Об этом сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что за прошедшие сутки упало более 200 деревьев. По данным ведомства, также были повреждены слабозакрепленные конструкции и 30 автомобилей.

«Пожарно-спасательные подразделения МЧС России продолжают убирать поваленные деревья, расчищать автомобильные и пешеходные дороги, демонтировать поврежденные конструкции», — сказано в сообщении министерства.

Как указано, в Ленинградской области было полностью восстановлено электроснабжение. Работы по восстановлению продолжаются в Псковской, Новгородской, Курской, Калужской и Орловской областях.

Ранее в этот день в Гидрометцентре спрогнозировали дождь, мокрый снег и температуру до +5 градусов в Москве. Также ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 7–12 м/c, местами порывы до 15–20 м/с.