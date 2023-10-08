Журналист «Известий» показал новые кадры разрушений в секторе Газа

Некоторые здания в секторе Газа полностью разрушены в результате ударов со стороны Израиля. Новыми кадрами делится журналист «Известий» Ибрагим Исбаита в воскресенье, 8 октября.

На кадрах кроме обломков полностью разрушенных зданий также можно видеть поврежденные автомобили, которые не подлежат восстановлению. Завалы пытаются разобрать местные жители. Никакой спецтехники на месте ударов не наблюдается.

Ранее в этот день Исбаита сообщил об открытии в секторе Газа убежища в здании школы ООН для людей, чьи дома были разрушены, и для прибывших из опасной зоны.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Помимо этого боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за атаку взяло на себя палестинское движение ХАМАС. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары в ответ.

8 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории страны уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи». В этот же день он заявил, что Израиль официально переходит в «состояние войны». Решение об этом одобрил израильский кабинет безопасности. Положение подразумевает начало масштабных военных операций.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.