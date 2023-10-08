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Рогов сообщил об улучшении позиций российских сил в районе Времевки в ДНР

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Российские силы отбили две попытки наступления ВСУ на времевском участке линии боевого соприкосновения в ДНР и улучшили свои позиции. Об этом 8 октября сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На времевском направлении было две атаки [ВСУ], которые были отбиты, и наши ребята даже продвинулись вперед и улучшили свои позиции», — сказал он.

Ранее в этот же день в Минобороны РФ сообщили об уничтожении российскими военными пункта управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Золотой Нивы на южнодонецком направлении в ДНР. На этом же направлении было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ, потери противника на нем составили свыше 185 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу Д-20.

Также 8 октября группировка войск «Днепр» уничтожила скопление ВСУ у острова Алексеевский под Херсоном, сообщили в оперативных службах города. В частности, на херсонском направлении были уничтожены семь человек и трое ранены. У населенных пунктов Садовое и Понятовка были убиты 10 боевиков ВСУ и еще четверо ранены. У острова Алексеевский убиты 12 военных, еще двое ранены.

Ранее утром 8 октября начальник пресс-центра Западной группировки ВС РФ Сергей Зыбинский сообщил о нанесении за минувшие сутки при помощи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолетов штурмовой авиации 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплениям ВСУ на купянском направлении.

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