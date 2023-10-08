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В Израиле погибли две гражданки Украины

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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В Израиле погибли две гражданки Украины. Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в воскресенье, 8 октября.

«Подтверждена информация о гибели двух украинок в Израиле. Обе гражданки долго проживали в стране. Консулы оказывают необходимую консульскую помощь, поддерживают связь с родственниками», — приводит «Интерфакс-Украина» слова Николенко.

Отмечается, что в настоящее время украинское посольство принимает меры по организации репатриации тел погибших. Информация о наличии граждан Украины среди раненых или пропавших без вести в настоящее время отсутствует.

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7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за атаку взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары в ответ.

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи». В этот же день он заявил, что Израиль официально переходит в «состояние войны».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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