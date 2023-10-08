Организация Объединенных Наций (ООН) открыла убежище в своей школе в секторе Газа. Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщает корреспондент «Известий» Ибрагим Исбаита с места событий.

«Мы находимся в школе, которую ранее открыла ООН. Сейчас же ее двери открыты для людей, которые ищут убежища», — сообщил корреспондент.

По его словам, у большинства здесь разрушены дома, другие прибыли из опасной зоны.

«ООН открыла школу для этих людей, так как у них нет другого убежища», — добавил Исбаита.

Накануне, 7 октября, территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за атаку взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары в ответ.

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи». В этот же день он заявил, что Израиль официально переходит в «состояние войны».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.