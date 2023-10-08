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Резервистка ЦАХАЛ рассказала о желании помочь израильской армии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бывший солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), россиянка Дарья Графова 8 октября сообщила «Известиям», что хочет, чтобы ее призвали в армию как резервиста для помощи своим боевым товарищам.

«Следить за новостями и видеть, как эти звери издеваются над пленными, издеваются над трупами или убивают попавшихся под руку мирных жителей, — это выше человеческих сил», — сказала девушка.

Сейчас она находится в израильском городе Нетании, где относительно спокойная обстановка, иногда слышатся звуки пролетающих военных самолетов.

По словам Графовой, горожане стараются не выходить из дома и держат наготове необходимые вещи на случай внезапной эвакуации.

Днем ранее, 7 октября, по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Он также поручил призвать на военную службу резервистов и объявил о введении особого положения на всей территории страны. На следующий день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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