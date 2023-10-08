Занятия отменены в учебных заведениях в Израиле 9 и 10 октября

Минобразования Израиля отменило занятия в учебных заведениях по всей стране 9 и 10 октября из-за ситуации с безопасностью. Об этом 8 октября сообщила израильская государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на заявление министерства.

Ранее в этот же день израильское посольство в США сообщило, что боевики палестинской группировки «ХАМАС» похитили 100 израильтян, в числе которых есть гражданские и военные. Также 8 октября после минометного обстрела со стороны Ливана жителей северной части Израиля призвали временно покинуть дома и искать убежища на юге.

На данный момент в Израиле более 600 погибших после нападения ХАМАС, пострадало свыше 2000 человек. Со стороны сектора Газа более 300 погибших и свыше 2000 раненых вследствие обстрелов Армии обороны Израиля.

Днем ранее, 7 октября, территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за атаку взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». 8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи». В этот же день он заявил, что Израиль официально переходит в «состояние войны».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.