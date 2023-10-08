Армия Израиля заявила о гибели командира элитного подразделения «Призрак»

Глава элитного подразделения «Призрак», полковник Рой Йосиф Леви был убит 7 октября в бою с боевиками палестинского движения «ХАМАС» в южной израильской общине Реим. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье, 8 октября.

«В ЦАХАЛ заявили, что он отважно возглавил свою команду и первым вступил в бой в кибуце Реим, чтобы спасти граждан, осажденных в своих домах», — передает газета Times of Israel сообщение израильской армии.

По ее данным, в ходе этого боя было убито около 10 палестинских боевиков.

Днем ранее, 7 октября, территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за атаку взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». 8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи». В этот же день он заявил, что Израиль официально переходит в «состояние войны».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.