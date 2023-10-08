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Посол РФ указал на отсутствие силового решения для палестино-израильского конфликта

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Фото: TASS/EPA/YAHYA ARHAB
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Силового решения для самого застарелого в истории современного конфликта, палестино-израильского, нет. Об этом заявил в беседе с «Известиями» посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в воскресенье, 8 октября.

«Он может быть урегулирован только политико-дипломатическими средствами, при прямом участии самих сторон, при международной поддержке, которая всегда оказывалась в том числе Россией в рамках квартета международных посредников», — сказал Викторов.

Посол выразил сожаление, что перспективы политического урегулирования конфликта сейчас туманны, а возможно, и тупиковые.

Он отметил, что это происходит в том числе и из-за неконструктивной позиции Запада. По его словам, западные страны блокируют международных посредников.

«Конечно, когда отсутствует политический диалог, когда не разговаривают дипломаты, этот замкнутый или порочный круг насилия регулярно порождает рецидивы этого самого насилия с обеих сторон», — подчеркнул Викторов.

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Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка «ХАМАС». Израильская сторона начала наносить удары в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

Стороны продолжили наносить удары 8 октября.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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