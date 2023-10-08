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СК возбудил дело об убийстве после подрыва автомобиля в Новой Каховке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве после подрыва автомобиля в Новой Каховке Херсонской области, где погиб секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Малов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитет (СК) РФ в воскресенье, 8 октября.

Следственными органами возбуждено дело по по пп. «е, л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

«К настоящему времени следователями произведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз, принимаются необходимые меры к установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению», — говорится в сообщении ведомства.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

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О подрыве автомобиля Малова сообщил накануне сенатор Игорь Кастюкевич. Он назвал случившееся терактом. Также произошедшее охарактеризовал и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он заявил, что «преступление однозначно будет раскрыто, а виновные привлечены к уголовной ответственности». Малов, доставленный в тяжелом состоянии в больницу, скончался, несмотря на усилия врачей.

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