СК возбудил дело об убийстве после подрыва автомобиля в Новой Каховке
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве после подрыва автомобиля в Новой Каховке Херсонской области, где погиб секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Малов. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитет (СК) РФ в воскресенье, 8 октября.
Следственными органами возбуждено дело по по пп. «е, л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).
«К настоящему времени следователями произведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз, принимаются необходимые меры к установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению», — говорится в сообщении ведомства.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела.
О подрыве автомобиля Малова сообщил накануне сенатор Игорь Кастюкевич. Он назвал случившееся терактом. Также произошедшее охарактеризовал и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он заявил, что «преступление однозначно будет раскрыто, а виновные привлечены к уголовной ответственности». Малов, доставленный в тяжелом состоянии в больницу, скончался, несмотря на усилия врачей.