Появились кадры захвата боевиками ХАМАС израильских военных при штурме базы «Эрез»

Палестинское движение «ХАМАС» захватило в плен несколько израильских военных на севере сектора Газа. Кадры произошедшего опубликовал телеканал Al Jazeera.

На записи видно, как боевики ХАМАС подъезжают к базе на машине, а затем наносят по ней удар и идут на прорыв. Захватив базу, они выводят оттуда, предположительно, плененных военных.

Телеканал сообщил, что захват военных израильской армии произошел при штурме базы «Эрез».

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». 8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.