«Известия» показали последствия ракетного удара по израильскому Ришон-ле-Циону

Ночью со стороны сектора Газа был нанес ракетный удар по израильскому городу Ришон-ле-Цион. Последствия атаки показали «Известия» в воскресенье, 8 октября.

На записи видно множество практически полностью разрушенных автомобилей. Кроме того, разрушены дорожное покрытие и тротуар.

Место прилета снаряда ограждено лентой. Сотрудники городских служб убирают последствия ракетного удара — осколки, детали авто, части асфальта.

Ранее в этот день жительница Ришон-ле-Циона показала «Известиям» последствия ночного удара, который привел к разрушениям в ее квартире. Она рассказала, что взрывной волной выбило межкомнатную дверь, поврежден потолок.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка «ХАМАС». Израильская сторона начала наносить удары в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

Стороны продолжают наносить удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.