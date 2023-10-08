Посол Израиля в РФ допустил, что россияне могли попасть в плен ХАМАС

Число заложников, взятых палестинской группировкой ХАМАС в Израиле, высокое. Среди пленных могут быть и россияне. Об этом 8 октября рассказал израильский посол в РФ Александр Бен Цви.

«Сейчас все разбираются. Тут говорят, что есть [среди них], может быть, и граждане России и так далее», — сказал он в беседе с ТАСС, отметив, что точной информации пока нет.

По словам Бен Цви, в ходе эскалации палестино-израильского конфликта погибли 350 человек, еще 1,8 тыс. пострадали. Он указал, что информация о жертвах и раненых еще не окончательная.

Посол также указал на то, что Израиль еще не принял окончательного решения о начале проведения наземной операции в секторе Газа. Он уточнил, что правительство проводит обсуждение. Как предположил Бен Цви, решение будет принято в ближайшие дни.

Кроме того, дипломат выразил мнение, что не видит другого варианта завершения конфликта Израиля и Палестины, кроме как посредством военных действий.

Ранее в этот день стало известно, что в представительство РФ при Палестинской национальной администрации начали обращаться россияне с вопросами об организации эвакуации из сектора Газа. Пресс-секретарь дипмиссии Алия Зарипова отметила, что конкретных решений по этому поводу пока нет, так как ведутся боевые действия.

В секторе Газа, по данным СМИ, погибли более 250 человек, более 1,7 тыс. человек ранены.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

8 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории страны уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».