Военный эксперт назвал слабые стороны «Железного купола» Израиля

Система противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» Израиля не справилась с ракетным ударом со стороны сектора Газа, так как не предназначена перехватывать большое количество снарядов. Об этом 8 октября «Известиям» рассказал военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Железный купол» предназначен для перехвата небольшого количества ракет типа «Кассам» или нашего «Града», а когда летит сразу 5 тыс. таких «Кассамов», то никакой «Железный купол» не может перехватить все эти ракеты, потому что они летят с разных направлений и в большом количестве», — отметил Литовкин.

По мнению эксперта, нужно понимать, что нет идеального оружия, как нет и идеальной обороны от него. Так, он отметил, что «Железный купол» является хорошей системой ПВО, однако не полностью защищающей территорию страны.

Литовкин подчеркнул, что ему трудно представить, что разведка Израиля не знала о подготовленных 5 тыс. ракетах сектора Газа и тренировках боевиков по полетам на дельтапланах.

«Палестинцам придется жестоко заплатить за то, что они натворили. Они должны были понимать, что их атака безответной не останется. И Израиль сейчас будет проводить наземную операцию, но наземную операцию, сопровождающуюся ударами авиации, беспилотников, вертолетов и так далее», — добавил военный эксперт.

Радар комплекса Iron Dome («Железный купол») обнаруживает старты ракет, снарядов и минометных мин, определяет их траекторию полета, а также рассчитывает вероятное место падения. Командный пункт может одновременно наблюдать до 200 воздушных объектов.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка «ХАМАС». Израильская сторона начала наносить удары в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

По последним данным, более 1,8 тыс. человек пострадало в Израиле из-за обострения конфликта. Число погибших превысило 300. В секторе Газа, по данным СМИ, погибли более 250 человек и еще более 1,7 тыс. человек ранены.

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.