Карта спецоперации на Украине 8 октября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 8 октября можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны России, за прошедшие сутки на купянском направлении действиями подразделений Западной группировки войск во взаимодействии с ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены девять контратак 32-й, 44-й, 66-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ.

Потери противника на данном направлении составили до 170 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 42-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка и Невельское. В районе населенного пункта Новгородское в ДНР уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили две атаки штурмовых групп 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка.

В районе населенного пункта Костырка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 117 районах.

В районе населенного пункта Соколовка Николаевской области уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса С-300.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 487 самолетов, 250 вертолетов, 7635 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 415 танков и других боевых бронированных машин, 1161 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6685 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 934 единицы специальной военной автомобильной техники.

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