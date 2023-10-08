Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о 2 тыс. погибших в результате землетрясения в Афганистане
Армия
ВС РФ уничтожили украинский пункт управления БПЛА в районе Золотой Нивы
Мир
Польша одной из первых объявила о планах эвакуировать своих граждан из Израиля
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о резком повышении температуры с 12 октября
Общество
Рейсы авиакомпании Red Wings из Сочи в Тель-Авив и обратно перенесены на 9 октября
Мир
Умерла советская и украинская певица Нина Матвиенко
Мир
СМИ сообщили об обвале гособлигаций США до 16-летнего минимума
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам дождь и мокрый снег 8 октября
Мир
Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАС
Спорт
Рябыкин стал главным тренером клуба КХЛ «Витязь»
Мир
Экс-аналитик ЦРУ указал на неуязвимость российских гиперзвуковых ракет
Мир
Китай призвал Израиль и Палестину немедленно прекратить огонь
Армия
ВС РФ уничтожили скопление живой силы ВСУ под Херсоном
Мир
Группировка ХАМАС заявила о продолжении ее сторонниками боев в Израиле
Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 8 октября

0
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 8 октября можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны России, за прошедшие сутки на купянском направлении действиями подразделений Западной группировки войск во взаимодействии с ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены девять контратак 32-й, 44-й, 66-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ.

Потери противника на данном направлении составили до 170 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 42-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка и Невельское. В районе населенного пункта Новгородское в ДНР уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили две атаки штурмовых групп 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка.

В районе населенного пункта Костырка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 117 районах.

В районе населенного пункта Соколовка Николаевской области уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса С-300.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 487 самолетов, 250 вертолетов, 7635 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 415 танков и других боевых бронированных машин, 1161 боевая машина реактивных систем залпового огня, 6685 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 934 единицы специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023