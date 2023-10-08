ВС РФ уничтожили украинский пункт управления БПЛА в районе Золотой Нивы

Российские военные на южнодонецком направлении уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Золотая Нива Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в воскресенье, 8 октября, в Минобороны РФ.

На этом направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем было также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ.

«Потери противника на данном направлении составили свыше 185 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-20», — сообщили в Минобороны.

Там добавили, что в районе Пересечного Харьковской области поражена пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У», а в районе населенного пункта Соколовки Николаевской области уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса С-300.

В этот же день сообщалось, что у острова Алексеевский под Херсоном группировка войск «Днепр» уничтожила скопление ВСУ. Также была уничтожена пушка-гаубица Д-20 с боекомплектом, одна единица автомобильной техники была выведена из строя.

Также в воскресенье начальник пресс-центра Западной группировки войск Сергей Зыбинский сообщил, что на купянском направлении ВС РФ при помощи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолетов штурмовой авиации нанесли за минувшие сутки 12 ракетно-бомбовых ударов по противнику.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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