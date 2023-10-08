Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о 2 тыс. погибших в результате землетрясения в Афганистане
Армия
ВС РФ уничтожили украинский пункт управления БПЛА в районе Золотой Нивы
Мир
Польша одной из первых объявила о планах эвакуировать своих граждан из Израиля
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о резком повышении температуры с 12 октября
Общество
Рейсы авиакомпании Red Wings из Сочи в Тель-Авив и обратно перенесены на 9 октября
Мир
Умерла советская и украинская певица Нина Матвиенко
Мир
СМИ сообщили об обвале гособлигаций США до 16-летнего минимума
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам дождь и мокрый снег 8 октября
Мир
Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАС
Спорт
Рябыкин стал главным тренером клуба КХЛ «Витязь»
Мир
Экс-аналитик ЦРУ указал на неуязвимость российских гиперзвуковых ракет
Мир
Китай призвал Израиль и Палестину немедленно прекратить огонь
Армия
ВС РФ уничтожили скопление живой силы ВСУ под Херсоном
Мир
Группировка ХАМАС заявила о продолжении ее сторонниками боев в Израиле
Сюжет:

Четыре человека ранены при обстреле ХАМАС израильского Сдерота

ХАМАС заявила, что выпустила 100 ракет по Сдероту
0
Фото: Global Look Press/Matan Golan
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По израильскому городу Сдерот было зафиксировано шесть прямых попаданий ракетами палестинской группировки ХАМАС, четыре человека ранены, один из которых находится в критическом состоянии. Об этом пишет i24.

По данным службы израильской скорой помощи «Маген Давид Адом», пострадавшим оказывают медицинскую помощь и перевозят в больницу «Барзилай».

В свою очередь, портал ynet пишет, что 20-летний мужчина, который находится в критическом состоянии, при ударе был смертельно ранен.

До этого боевое крыло ХАМАС — группировка «Бригады Изэддина аль-Кассама» — заявило в своем Telegram-канале, что выпустило 100 ракет по Сдероту. По словам палестинских боевиков, это стало ответом на бомбардировку убежищ.

Переменный Восток: Палестина и Израиль переживают очередную эскалацию
Сколько людей уже пострадало и может ли измениться ситуация в регионе

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

В течение дня стороны продолжили наносить удары. По последним данным, более 1,8 тыс. человек пострадало в Израиле из-за обострения конфликта. Число погибших превысило 300.

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023