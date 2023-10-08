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Два гражданина Белоруссии пострадали из-за ракетных обстрелов Ашкелона

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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Два гражданина Белоруссии пострадали из-за ракетных обстрелов Ашкелона в Израиле. Об этом сообщает 8 октября МИД республики.

«В связи с резким обострением ситуации в Израиле за прошедшие сутки в посольство Белоруссии <...> с различными вопросами обратилось порядка 30 белорусских граждан, двое из которых <...> пострадали в результате ракетных обстрелов города Ашкелон», — сообщили в белорусском МИДе, заявление которого приводит БелТА.

Уточняется, что пострадавшие — сын с матерью. Оба пострадавших в настоящее время госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Отмечается, что состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое.

Посольство находится в контакте с медицинским учреждением и с родственниками пострадавших, добавили в МИДе.

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Ранее в этот день газета Times Of Israel сообщила, что в результате обстрела со стороны палестинского движения ХАМАС больницы в Ашкелоне шесть человек получили ранения. Отмечалось, что серьезно пострадала 50-летняя женщина, еще пять человек получили легкие ранения.

Утром в субботу, 7 октября, территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов. Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Впоследствии Галант объявил о введении особого положения на всей территории страны.

8 октября Нетаньяху заявил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС. Таким образом, завершен первый этап операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина намерена создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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