Умерла советская и украинская певица Нина Матвиенко

Советская и украинская певица, народная артистка УССР Нина Матвиенко скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на дочь певицы Антонину.

Никакие подробности не приводятся. Причины смерти также не уточняются.

Матвиенко не дожила до своего 76-летия всего несколько дней. Она родилась 10 октября 1947 года в Житомирской области.

Являлась лауреаткой Государственной премии УССР им. Шевченко, Героем Украины, членом Союза кинематографистов. Обладатель Ордена княгини Ольги III степени и Ордена княгини Ольги II степени.

Среди известных песен артисты — «Ой летели дикие гуси», «Колыбельная» и пр.