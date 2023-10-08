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Сюжет:

Авиабазам ВСУ с F-16 предрекли превращение в цели для ударов России

InfoBRICS: авиабазы ВСУ с F-16 незамедлительно станут целями российских войск
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Фото: commons.wikimedia.org
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Новые авиабазы Вооруженных сил Украины (ВСУ) с самолетами F-16 производства США незамедлительно станут целями войск РФ. Об этом 6 октября заявил военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS.

«Существует вероятность того, что силы киевского режима будут использовать недавно созданные базы для получения F-16 непосредственно из Польши и Румынии, причем наиболее вероятными кандидатами являются аэродромы во Львове, Одессе и Николаеве», — сказано в материале.

По мнению автора, если такие планы будут реализованы, новые аэродромы немедленно станут законными целями для российских военных. Босник отметил, что американские самолеты не помогут Украине в конфликте, так как украинские военные привыкли к более надежным и менее требовательным истребителям, например МиГ-29, Су-24 и Су-27, а F-16 тяжелее в обслуживании.

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Еще в августе журнал Economist написал, что американские истребители не смогут обеспечить Киеву перевес сил, поскольку у Москвы есть свое более совершенное оружие. Подчеркивалось, что поставки F-16 на Украину не более чем попытка поддержать боевой дух украинских военных. Практическое же их применение окажется крайне сомнительным.

В том месяце президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности с властями Дании по поставкам F-16. Сообщалось, что Киеву будет передано 19 истребителей. Также он согласовал аналогичную передачу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Предполагается, что в общей сложности Украина получит 42 самолета.

При этом военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Известиями» отметил, что Украина, вероятно, не получит обещанные странами Запада F-16 осенью или зимой текущего года, поскольку у нее есть проблемы с подготовкой кадров.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате агрессии украинских войск.

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