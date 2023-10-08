Жительница Израиля показала последствия ночного ракетного удара

Жительница израильского города Ришон-ле-Цион показала «Известиям» последствия ночного удара со стороны сектора Газа, который привел к разрушениям в ее квартире. Кадрами она поделилась 8 октября.

Сначала женщина показывает дом по соседству. Видно, что здание сильно пострадало от обстрела — есть повреждения по всему фасаду.

«Всё черное. Не знаю, что с людьми, живые или нет», — указала она.

Далее жительница рассказала о разрушениях в ее квартире. Она показала, что взрывной волной выбило межкомнатную дверь, поврежден потолок.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

Стороны продолжают наносить удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.