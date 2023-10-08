Армия обороны Израиля ликвидировала более 400 бойцов ХАМАС

Армия оборона Израиля (ЦАХАЛ) 8 октября заявила, что с момента обострения конфликта были ликвидированы более 400 боевиков ХАМАС. Об этом сообщает телеканал i24 ссылкой на представителя ЦАХАЛ.

«Еще десятки находятся у нас в плену», — привел телеканал слова представителя ЦАХАЛ.

Бои продолжаются в районе Кфар-Азе.

Утром 7 октября Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

По последним данным, более 1,8 тыс. человек пострадали в Израиле из-за обострения конфликта. Число погибших превысило 300.