Энергодар в Запорожской области остался без электроснабжения из-за аварии

Город Энергодар и ряд других населенных пунктов в Запорожской области остались без электроснабжения из-за аварии на подстанции. Об этом 8 октября сообщила администрация в своем Telegram-канале.

Авария произошла на подстанции «Таврия». Ремонтные работы уже начаты, подача электроснабжения будет восстановлена в ближайшее время.

В Энергодаре располагается крупнейшая атомная электростанция в Европе — Запорожская АЭС.

24 сентября сообщалось, что в результате ракетного удара в Токмаке также в Запорожской области погиб человек. Также тогда были повреждены газопровод и электропровода, что послужило причиной отключения от электроснабжения северной насосной станции города. Оно было восстановлено.