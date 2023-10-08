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Энергодар в Запорожской области остался без электроснабжения из-за аварии

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Фото: ТАСС/Александр Полегенько
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Город Энергодар и ряд других населенных пунктов в Запорожской области остались без электроснабжения из-за аварии на подстанции. Об этом 8 октября сообщила администрация в своем Telegram-канале.

Авария произошла на подстанции «Таврия». Ремонтные работы уже начаты, подача электроснабжения будет восстановлена в ближайшее время.

В Энергодаре располагается крупнейшая атомная электростанция в Европе — Запорожская АЭС.

24 сентября сообщалось, что в результате ракетного удара в Токмаке также в Запорожской области погиб человек. Также тогда были повреждены газопровод и электропровода, что послужило причиной отключения от электроснабжения северной насосной станции города. Оно было восстановлено.

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