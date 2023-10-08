Группировка ХАМАС заявила о продолжении ее сторонниками боев в Израиле

Сторонники палестинской группировки ХАМАС продолжают бои в Израиле. Об этом 8 октября сообщает военное крыло движения «Аль-Кассам».

В Telegram-канале бригады сказано, что столкновения происходят около таких районах, как Офаким, Сдерот, Яд-Мордехай, Кфар-Аза, Беэри-Уиттед и Киссуфим.

По словам «Аль-Кассама», их членов поддерживают артиллерийские подразделения из сектора Газа.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность взяла на себя ХАМАС.

Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Он также распорядился призвать на военную службу резервистов и объявил о введении особого положения на всей территории страны.

В тот день советник верховного лидера Исламской Республики генерал-майор Рахим Сафави заявил, что иранская сторона поддерживает произведенные Палестиной ракетные удары по Израилю и будет поддерживать палестинских бойцов.

8 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, завершен первый этап операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.