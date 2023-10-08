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Очевидцы рассказали об обстановке в Израиле на утро после обстрелов

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Фото: REUTERS/Ammar Awad
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Жители израильских городов Тель-Авив и Кирьят-Моцкин в воскресенье, 8 октября, рассказали «Известиям» об обстановке в стране.

Так, русскоязычная жительница Тель-Авива поделилась видеокадрами, снятыми на улицах города, которые, несмотря на рабочий день, пустуют.

«Сегодня воскресенье, первый рабочий день недели в Израиле. Сейчас около 8 утра в Тель-Авиве, обычно в это время побольше машин, людей на улицах, все спешат на работу», — прокомментировала она кадры пустующих улиц и парков.

По ее словам, накануне город выглядел таким же пустым.

«Однозначно народу намного меньше, чем обычно», — подытожила женщина.

Еще одним видео поделилась жительница Кирьят-Моцкина, пригорода Хайфы. Она показала кадры из бомбоубежища, которое находится в жилом доме рядом с ее квартирой. Женщина рассказала, что подготовила рюкзак с документами и водой на случай, если придется воспользоваться убежищем.

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Днем ранее, 7 октября, по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Он также поручил призвать на военную службу резервистов и объявил о введении особого положения на всей территории страны. На следующий день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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